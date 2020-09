Canton de Vaud : Vallée de Joux: enquête publique pour classer le lac Brenet

Les autorités vaudoises ont lancé deux procédures dans l’intention de mieux protéger le «petit frère» du lac de Joux.

Les modalités d’accueil du public sont également précisées, notamment pour les emplacements et le nombre d’amarrages. Le cheminement pédestre figurant à l’inventaire cantonal est maintenu dans la Décision de classement. «Celle-ci officialise par ailleurs les chemins de traversée du marais et d’accès aux plages, dont le caractère est strictement piétonnier», poursuit le communiqué.

Le plan directeur des rives et la Décision de classement du lac découlent de l’adaptation 4 ter du plan directeur cantonal. Ces trois objets sont mis en consultation ou à l’enquête publique dès mercredi. Les deux départements concernés, le DIT (institution et territoire) et le DES (environnement et sécurité), vont organiser une séance d’information pour la population, avec les municipalités du Lieu et de l’Abbaye.