Attrapé deux fois par la douane le même jour avec trop de bidoche

Essayé (deux fois), pas pu (deux fois). Un Suisse de 45 ans devait vraiment avoir envie de manger beaucoup de poulet, mais il a raté son entrée sur le territoire suisse, avec la viande non déclarée. Comme le raconte l’Office de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), c’est à Vallorbe (VD) que cet automobiliste a été contrôlé, jeudi dernier, en revenant de France.

Quelque chose à déclarer? «Une plante dont l’importation est autorisée et d’autres achats, qui respectent les franchises en vigueur», a-t-il dit. Mais les douaniers ont voulu en avoir le cœur net. Et là, sous une couverture sous les sièges de la voiture, 20,4 kilos de viande. Première amende pour le Suisse. Et plutôt que de payer les droits de douane, il a fait demi-tour et a dit renoncer à l’importation de la bidoche.