Commerce de détail : Valora devrait être racheté par le groupe mexicain Femsa

Le groupe mexicain Femsa a fait une offre d’achat pour le détaillant suisse Valora pour un montant d’un milliard de francs. Les deux parties ont transmis l’information mardi.

Fomento Éconómico Mexicano (FEMSA), dont le siège est à Monterrey (Mexique), et Valora Holding SA, l’un des détaillants helvétiques possédant des commerces de proximité et des services de restauration en Suisse, en Allemagne et dans d’autres pays européens, annoncent un accord contraignant, selon lequel Femsa fera une offre publique en espèces pour l’acquisition de toutes les actions nominatives de Valora au prix de 260 francs. Cela représente un montant d’1,1 milliard de francs.

Selon un communiqué de Valora, Femsa exploite la plus grande chaîne de commerces de proximité au Mexique et en Amérique latine, ainsi que plus de 3600 pharmacies dans quatre pays latino-américains. Elle possède aussi le plus important embouteilleur franchisé de produits Coca-Cola au monde, en ce qui concerne les volumes de ventes. En outre, Femsa est le deuxième plus grand actionnaire du groupe Heineken.