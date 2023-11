«Valorant»: «On va tout donner pour faire briller la Suisse»

Sacrés champions de Suisse fin octobre dans les Grisons, cinq Romands âgés de 19 à 25 ans s’apprêtent à s’envoler pour Istanbul afin de disputer la finale mondiale du Red Bull Campus Clutch, le plus grand tournoi estudiantin du globe sur «Valorant». Tiago et Mussa, qui avaient déjà porté les couleurs du pays au Brésil en 2022 , font le point avant le coup d’envoi de la compétition dimanche.

M: En fait, on s’est fait un peu «virer» par notre ancien capitaine, car il pensait qu’on n’était pas assez bons et qu’il pouvait trouver mieux. On a donc décidé de créer l’équipe Lemon avec Noah, Mathias, Arsène, moi-même et Tiago, qui est devenu notre nouveau capitaine.