Automobile : Valtteri Bottas partira en pole au Grand Prix du Mexique

Le Finlandais a créé la surprise en décrochant la pole position du Grand Prix du Mexique de Formule 1, devant son équipier Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a surpris en décrochant samedi la pole position du Grand Prix du Mexique de Formule 1, 18e manche sur 22, devant son équipier Lewis Hamilton et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull).

Leader du championnat du monde avec 12 points d'avance sur Hamilton, Verstappen faisait figure de favori au vu de ses précédents résultats au Mexique et des essais libres dominés par Red Bull. Son équipier mexicain Sergio Pérez l'accompagnera en deuxième ligne dimanche à 13h0 locales (20h). Suivront le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) et l'Espagnol Carlos Sainz Jr. La quatrième ligne revient à l'Australien Daniel Ricciardo (McLaren) et au Monégasque Charles Leclerc (Ferrari).