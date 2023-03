Cyclisme: Van Aert offre Gand-Wevelgem à Laporte

Laporte est le quatrième Français à s’imposer dans cette classique flamande après Jacques Anquetil, Bernard Hinault et Philippe Gaumont en 1997.

Le Mont Kemmel décisif

Deuxième l’année passée derrière l’Erythréen Biniam Girmay, Laporte, vainqueur d’une étape lors du dernier Tour de France, a signé entre Ypres et Wevelgem, son plus beau succès dans une course d’un jour.