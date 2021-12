Cyclocross : Van Aert vainqueur de son duel avec Van Der Poel à Termonde

Le Belge Wout Van Aert a décroché sa deuxième victoire de la saison en Coupe du monde de cyclo-cross à Termonde en Belgique, en surclassant Mathieu Van Der Poel, qui signait son retour sur le circuit.

C’était la première confrontation entre Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert depuis les Mondiaux d’Ostende remportés par le Néerlandais devant son rival belge il y a onze mois. Et le duel entre les deux routiers a tenu ses promesses... pendant six tours. Mal parti, Van Aert a attendu le deuxième tour pour se greffer au groupe de tête composée de Van Der Poel et Toon Aerts, avant de prendre définitivement la tête à mi-course et de finir en solitaire.