Cyclisme: Van Baarle crée la sensation sur Paris-Roubaix

Dylan van Baarle a dompté «L’Enfer du Nord» cette année. AFP

La 119e édition de Paris-Roubaix a accouché d’une surprise dimanche, avec la victoire du Néerlandais Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers). Le coureur de 29 ans, qui fête ainsi le premier grand succès de sa carrière, s’est imposé en solitaire pour devancer le Belge Wout Van Aert et Stefan Küng. Le Thurgovien de la formation Groupama-FDJ, même s’il n’est pas parvenu à devenir le premier Suisse à dompter l’Enfer du Nord depuis Fabian Cancellara en 2013, a parfaitement justifié son costume de prétendant.

C’est une bordure qui a lancé la course, après une cinquantaine de kilomètres. Profitant de la sinuosité du tracé, du vent et de l’inattention d’une partie du peloton, l’équipe Ineos Grenadiers a mené un train d’enfer pour piéger la plupart des favoris en creusant vite un écart d’une minute. Un «chrono» géant s’est alors engagé entre la septantaine de coureurs à l’avant et le reste des troupes, au cœur desquelles s’escrimaient les coéquipiers de Mathieu van der Poel, Wout Van Aert et Stefan Küng.

Van Baarle en solitaire

L’apparition des premiers secteurs pavés, favorisant la multiplication des chutes, des crevaisons et des sauts de chaîne, a rebattu les cartes au fil des coups du sort - l’Argovien Silvan Dillier, par exemple, est tombé deux fois. Les hommes forts n’ont pas paniqué, à l’image de Van Aert, victime d’un ennui mécanique dans la Trouée d’Arenberg, puis de Küng, contraint à changer de vélo à 75 km de l’arrivée. La course avait à ce moment repris un visage plus classique, avec trois hommes échappés en tête (le Slovène Tadej Mohoric, le Belge Tom Devriendt et le Français Laurent Pichon) et la meute des favoris candidats lancée à leurs trousses.