Et si, vaste débat, on abolissait le hors-jeu? C’est Marco Van Basten, l’ancien grand attaquant néerlandais, qui a soumis cette idée un peu folle et loufoque aux législateurs du football. Il est vrai que depuis l’apparition de la VAR, beaucoup d’actions litigieuses sont disséquées à propos de cette règle vieille comme le monde. Et forcément qu’en voulant visionner plusieurs fois les images pour être certain s de prendre la bonne décision, les directeurs de jeu prennent leur temps, ce qui suscite de nombreuses inte r rogations et de vives r éactions.

L ’ IFAB (l ’ instance qui détermine et fait évoluer les règles du jeu du football) n’est pas insensible à ces allégations, promettant qu’elle continue d’étudier d iverses suggestions pour donner plus d ’ avantages aux attaquants que la loi actuelle. Comme celle de l’Alsacien Arsène Wenger, l’ex-manager d ’ Arsenal, devenu responsable du développement du football de la FIFA.

J’aimerais montrer que le football est possible sans la règle du hors-jeu. Je suis convaincu que le football serait meilleur sans elle. Marco Van Basten, ancien grand attaquant, directeur technique de la FIFA de 2016 à 2018.

«Je suis toujours très curieux au sujet de la règle du hors-jeu parce que je suis convaincu que ce n ’ est pas une bonne règle, a déclaré à Sky Sports Marco Van Basten, qui a été directeur technique de la FIFA de 2016 à 2018. J ’ aimerais montrer que le football est possible sans la règle du hors-jeu. Je suis convaincu que le football serait meilleur sans elle. Le football est un jeu fantastique , mais je pense toujours que nous devons faire beaucoup plus pour le rendre meilleur, plus spectaculaire, plus intéressant, plus passionnant. Nous devons travailler sur ce point.»

Si vous n’avez pas de hors-jeu, vous avez beaucoup moins de problèmes et les équipes trouveront d’autres solutions pour que le match soit tout aussi spectaculaire. Marco Van Basten

L’ex-attaquant d’Ajax Amsterdam et de l’AC Milan, triple Ballon d’ o r (1988, 1989 et 1992) , regrette que les décisions controversées en matière de hors-jeu aient détourné une partie de l ’ attention au détriment du jeu. «Le problème aujourd ’ hui, c ’ est que nous avons des hors-jeu et combien de fois parlons-nous de ces décisions? Très souvent, a-t-il ajouté. Si vous n ’ avez pas de hors-jeu, vous avez beaucoup moins de problèmes et les équipes trouveront d ’ autres solutions pour que le match soit tout aussi spectaculaire qu ’ il l ’ est aujourd ’ hui , mais sans cette mauvaise règle.»