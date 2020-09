Cyclisme : Van der Breggen s’offre un doublé inédit au XXIe siècle

La Néerlandaise a remporté la course féminine des championnats du monde de cyclisme, samedi, sur le circuit italien d’Imola, deux jours après avoir conquis le titre du contre-la-montre. La Bernoise Reusser termine à la 10e place.

Attaque décisive à 40 km de l’arrivée

Championne olympique en titre, van der Breggen a dominé la course et a gagné avec près d’une minute et demie d’avance sur sa compatriote Annemiek van Vleuten, victorieuse l’an dernier, et sur l’Italienne Elisa Longo Borghini, au terme des 143 kilomètres.