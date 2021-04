À force de courir tous les lièvres à la fois, le moteur peut surchauffer, même celui du coureur le plus polyvalent et doué. Mathieu van der Poel est capable de grands exploits. Il s’aligne (et excelle!) dans trois disciplines en 2021. Il est le ­favori naturel au départ, à chaque fois. Le Néerlandais a déjà été champion du monde de cyclocross le 31 janvier; il terrorise tous les coureurs sur la route ces jours et sera le grand adversaire du Grison Nino Schurter lors de la course de VTT des JO de Tokyo.