Mais l’année 2020 a surtout sacré le prodige sur le Tour des Flandres. Le Néerlandais avait pour cela décidé de faire l’impasse sur la course en ligne des Mondiaux. «Si vous remportez le Tour des Flandres, c’était le bon choix mais peut-être que cela aurait bien marché avec la course en ligne des Mondiaux dans les jambes. Bien sûr, j’ai regardé la course et je pense que cela aurait été trop difficile pour moi», a expliqué le Néerlandais au média belge «Sporza».

JO ou Tour de France?

Le polyvalent Van der Poel sera forcément l’un des cyclistes à suivre en 2021, avec notamment les Jeux olympiques où il tentera de décrocher l’or en VTT. Car le Néerlandais est également champion d’Europe de VTT cross-country 2019. «L’annulation des Jeux est un inconvénient pour moi. L’année dernière, j’étais là où je voulais être et j’étais prêt pour les Jeux. J’avais couru presque toutes les Coupes du monde, je savais où j’en étais par rapport aux autres et je me sentais bien. Un an s’est écoulé pendant lequel je suis à peine monté sur mon VTT. C’est toujours un point d’interrogation. Le rêve et l’espoir d’une médaille d’or olympique ne sont certainement pas partis, mais ce sera beaucoup plus difficile», a-t-il déclaré à «Sporza».