Cyclisme  – Van der Poel remet ça sur le Tour des Flandres, Küng 5e

Parti avec Tadej Pogacar lors de l’avant-dernier enchaînement Vieux Quaremont - Paterberg à environ 50 kilomètres de l’arrivée, le petit-fils de Raymond Poulidor s’est accroché à la roue du Slovène en se serrant les dents, avant le dénouement complètement fou. Car à force de se regarder, Pogacar et van der Poel se sont fait reprendre par leurs poursuivants à quelques centaines de mètres de la ligne d’arrivée.

Küng répond présent

En très grande forme, le Néerlandais, déjà vainqueur d’À Travers la Flandre mercredi passé, a récidivé dans les Flandres, devant son compatriote Dylan Van Baarle et le Français Valentin Madouas. Le Slovène, double vainqueur du Tour de France, a dû se contenter de la 4e place.

Stefan Küng avait annoncé être en très grande forme et le Thurgovien a répondu présent en se classant 5e sur la ligne d’arrivée, après 273 kilomètres et 18 ascensions de monts flandriens. Les spectateurs se sont amassés au bord des routes et son fan-club lui avait même réservé une poupée géante à son effigie pour le transcender.