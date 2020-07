Football

Van Dijk a choisi Liverpool pour Klopp

Le défenseur néerlandais avait plusieurs offres alléchantes lors de son départ de Southampton en 2018. La personnalité du manager des Reds a fait la différence.

Virgil van Dijk (28 ans) fait partie des joueurs qui mettent encore l’humain au centre de leur projet sportif. En janvier 2018, lorsqu’il a choisi de quitter le sud de l’Angleterre, il était le défenseur central le plus courtisé du monde. «J’avais l’opportunité d’aller à Chelsea ou Manchester City», a-t-il déclaré ce dimanche au «Mirror». Le Néerlandais a choisi Liverpool, devenant par la même occasion le défenseur le plus cher du monde, avec un transfert de 85 millions d’euros.

Virgil van Dijk a bien évidemment tenu compte de l’histoire du club, de la ville, de l’effectif présent à Anfield et du projet sportif à court terme des Reds avant de faire son choix. «Mais la chose la plus importante que vous regardez lorsque vous jaugez des clubs, c’est l’entraîneur qui est en poste, et Jürgen Klopp est la raison majeure pour laquelle j’ai choisi Liverpool, a commenté le défenseur. Klopp a quelque chose de particulier. C’est peut-être son énergie, sa personnalité. Il m’arrive de m’asseoir et de penser à ce qu’il fait, puis à ce qu’il a de plus que les autres. Je pense que cela vient de sa gestion humaine de l’effectif. De nos jours, c’est la chose la plus importante dans le football.»