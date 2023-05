Cyclisme: Van Vleuten prend les commandes de la Vuelta, Chabbey tombe de haut

À 21 ans, Gaia Realini a raflé la 6e et avant-dernière étape du Tour d'Espagne féminin, samedi, entre Castro Urdiales et Laredo. L'Italienne a remporté son mano a mano contre l'expérimentée Annemiek Van Vleuten, qui prend les rênes du classement général.

La Néerlandaise de 40 ans, titrée lors des deux dernières éditions de la boucle espagnole, a attaqué dans la dernière difficulté du jour - le col du Camp el Hayal - et a été rapidement rejointe par sa jeune rivale italienne, devenue à 21 ans et 321 jours la deuxième plus jeune à lever les bras sur une étape de la Vuelta après Lorena Wiebes en 2020 (à 21 ans et 234 jours).