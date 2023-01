Berne : Vandales démasqués grâce à une promesse de récompense

La série d’actes de vandalisme que la commune d’Unterseen (BE) a connu ces derniers mois est terminée. «Les auteurs ont pu être identifiés pour la plupart, explique Jürgen Ritschard, le président de la commune. Et ce, grâce à la prime que nous avions promis». La récompense de 5000 francs aurait motivé une personne à donner des indices grâce auxquels les auteurs, dont certains étaient encore mineurs, ont pu être confondus.

Ces personnes ont été condamnées. Mais le président ne révèle pas la hauteur des peines qui ont été prononcées, invoquant la protection de la personnalité. Une chose est sûre: la situation s’est améliorée depuis que les vandales ont été arrêtés. «Il n’y a pratiquement plus eu d’actes de ce genre depuis, à l’exception d’un petit incident dans un établissement de bains qui ne dépend pas directement de la commune» ajoute le président.

Une facture salée

La série d’actes de déprédation avait entraîné des dégâts matériels estimés entre 120’000 et 150’000 francs, selon une estimation du conseiller municipal Stefan Zurbuchen, au moment des faits. Les vandales avaient saccagé des installations de WC, la piscine des écoliers, des bancs publics et des tables. Les employés des travaux publics et du service immobilier avaient d’ailleurs dû se retrousser les manches afin de s’occuper régulièrement de ce genre d’incidents.