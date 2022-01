Lausanne (VD) : Vandalisme: drapeau arc-en-ciel arraché et croix gammée taguée

La Bibliomedia a visiblement subi une attaque organisée, à caractère fasciste. L’Observatoire de la sécurité et des discriminations de la Ville en a été averti.

C’est la deuxième fois qu’une telle chose se produit en quelques mois. Une première banderole arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBT, déployée sur la Bibliomedia de Lausanne avait été découpée et volée le 2 novembre. Elle a ensuite été remplacée. D’ailleurs, le nouveau drapeau avait cette fois-ci été placé davantage en hauteur pour éviter un nouvel acte de vandalisme. Rien n’y a fait. En ce début de semaine, indique « 24 heures », le drapeau a encore été arraché. En prime, une croix gammée a été taguée sur un mur.

Pour les responsables de la Bibliomedia, qui envisagent de porter plainte, il s’agit d’un acte homophobe et transphobe inquiétant, traduisant une recrudescence de l’agressivité face à cette communauté. Ils estiment également que le ou les auteurs devaient surveiller la bibliothèque et avoir prémédité leur coup, puisqu’une échelle était nécessaire pour atteindre le drapeau. L’Observatoire de la sécurité et des discriminations de la Ville en a été averti.