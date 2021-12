Bussigny (VD) – Vandalisme et vols en série dans les voitures, le ras-le-bol des citoyens

Les témoignages pleuvent

Sur le groupe Facebook «T’es de Bussigny si…», les témoignages sont nombreux. Le véhicule de Barbara*, notamment, a été visité cette nuit de fin novembre. «On m’a volé des bracelets et des colliers que je ne peux porter au travail et que j’avais laissés dans ma voiture», déplore cette Bussignolaise, qui estime la valeur du vol à 400 francs. Deux de ses voisins ont aussi porté plainte.

Et après quelques jours de trêve, rebelote. Mercredi dernier, Arnaud* a publié une photo de la vitre cassée de sa voiture, qui était parquée en zone bleue du côté de Saint-Germain. «Cela s’est passé environ entre midi et 13h30. Mon PC de travail était caché sous le siège, il a été volé.» Un dommage estimé à 1200 francs. «Je suis bien assuré, heureusement. Tout sera pris en charge», se rassure Arnaud.

Pas de mesures particulières

Et les zones touchées – toujours dans le bas du village – sont plus nombreuses encore. «Tous les problèmes signalés à la rue de l’Industrie, au chemin Praz-L’Evêque, à Saint-Germain et à Remanan, nous ont été communiqués et ont été transmis à la police. Des enquêtes sont ouvertes», indique le secrétaire municipal, Pierre-François Charmillot. Aucune mesure particulière n’est prévue par la commune. Cette dernière s’en remet aux forces de l’ordre.