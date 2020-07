Muntelier (FR)

Vandalisme pour plusieurs dizaines de milliers de francs

Dans les nuits de mercredi à vendredi dernier, des inconnus ont tagué des propriétés privées, publiques et communales à Muntelier.

Entre les nuits du mercredi 22 au vendredi 24 juillet, les vandales ont tagué de peintures différentes propriétés privées, publiques et communales de la localité de Muntelier dans le canton de Fribourg. Les auteurs des méfaits ont sévi en particulier en bordure de la route principale, en direction de la gare. Des murs, des panneaux d’affichage, des portes de garages et également l’enceinte du Château de Muntelier ont été endommagés. Les détériorations sont conséquentes et s’élèvent, selon une estimation, à plusieurs dizaines de milliers de francs.