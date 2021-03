«On en a marre, on a l’impression de bosser pour rien.» Affairés à changer une des nombreuses vitres brisées de panneaux publicitaires il y a quelques jours, deux employés de la Société générale d’affichage (SGA) livrent leur sentiment à chaud. Ils ont été très sollicités durant ce premier trimestre, à venir changer, semaine après semaine, des dizaines de caissons lumineux qui accueillent annonces commerciales ou affiches de votations, voire d’événements culturels. Ce phénomène à Lausanne et dans son agglomération n’est pas nouveau ( «20 minutes» du 16 janvier 2020 ), mais l’ampleur du vandalisme actuel impressionne. Aucune avenue ne semble épargnée dans la capitale vaudoise et ses voisines, avec son lot de bris de verre au sol.

Nettoyage quotidien

Si certains soupçonnent des collectifs antipub et Extinction Rebellion d’être les auteurs de ces actes répétés, aucune interpellation en flagrant délit n’a eu lieu en plus d’un an de vandalisme de ce type. Et ce malgré les dépôts de plainte de la SGA et de sa concurrente, Clear Channel. Toutes deux louent ces emplacements aux communes. «Ces panneaux sont leur propriété et il leur appartient de les sécuriser et les réparer, précise le municipal lausannois Pierre-Antoine Hildbrand. Les bris de verre sont nettoyés en même temps que le reste par le Service de la voirie, soit quotidiennement.»