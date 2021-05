Lausanne - Vandalisme sur des panneaux vitrés: un suspect arrêté

Après un an et demi de dégâts commis systématiquement sur des caissons publicitaires dans les rues de Lausanne et des communes adjacentes, quasiment semaine après semaine, un suspect a été arrêté.

Il s’était enfui face à la police

Plusieurs plaintes pénales

Amis militants en soutien et grève de la faim

Les forces de l’ordre lausannoises confirment que, «plusieurs personnes se sont rassemblées lundi entre 20h30 et 23h30 devant l’Hôtel de police, en soutien à la personne appréhendée». Aucune perturbation et aucun dommage n’ont été constatés. Les autorités attestent que l’individu interpellé a décidé d’entamer une grève de la faim, c’est pourquoi «un suivi adéquat» semble avoir été mis en place, indiquent-elles.

Du côté de la SGA, on nous indique que 252 emplacements publicitaires ont déjà été endommagés depuis janvier 2021 dans Lausanne et sa région. Début mai, tous les panneaux en verre entre Bellerive et Ouchy, au sud de Lausanne, ont été brisés: des pubs commerciales et parfois des annonces d’ONG.