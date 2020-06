Décès de Kobe Bryant

Vanessa Bryant gardera ce souvenir dans la peau

La veuve du basketteur s'est fait tatouer en hommage à son mari, Kobe, et sa fille Gianna, décédés dans un crash d'hélicoptère en janvier dernier.

Depuis la mort de son mari Kobe et sa fille Gianna, Vanessa Bryant reste inconsolable. Pour garder un souvenir de sa fille et son mari, la veuve a voulu leur rendre un autre hommage en leur dédiant deux tatouages. Les dessins ont été partiellement dévoilés sur Instagram par le tatoueur, également ami avec Kobe. En légende du tatouage en l'hommage de Gianna, Vanessa Bryant a écrit: «Un grand merci à Nikko Hurtado d’être venu et de m’avoir aidée à transférer le doux message de ma Gigi sur moi». On y aperçoit une phrase, non-lisible sur son poignet.