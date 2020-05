États-Unis

Vanessa Bryant poursuit le shérif de Los Angeles

Le bureau du shérif de Los Angeles est accusé de la diffusion de photographies non autorisées de la scène d'accident d'hélicoptère.

Vanessa Bryant a entamé des poursuites judiciaires contre le bureau du shérif du comté de Los Angeles pour sa responsabilité dans la diffusion de photographies non autorisées de la scène d'accident d'hélicoptère fatal à son mari Kobe Bryant et à leur fille Gianna.

Le magazine «People», qui s'est procuré la plainte, précise que la veuve de la légende des Lakers demande des dommages et intérêts pour la «détresse émotionnelle» et l'«angoisse mentale» occasionnées. La procédure judiciaire vise huit agents du bureau du shérif, qui ont pris et partagé ces photos du site du crash survenu le 26 janvier au nord-ouest de Los Angeles et qui a tué neuf personnes au total.