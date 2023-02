People : Vanessa Hudgens va se marier

Deux ans après avoir officialisé leur rencontre, Vanessa Hudgens et Cole Tucker ont décidé de franchir un cap. Une source proche du couple a indiqué à TMZ que le couple s’était fiancé à la fin de l’année dernière. On ignore dans quelles circonstances, mais le site Internet rappelle que la chanteuse et le joueur de baseball étaient à Paris en novembre et quoi de mieux que la ville de l’amour pour faire sa demande?