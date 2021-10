Rumeur : Vanessa Lawrens aurait eu un gros pépin de santé

L’ex-candidate de téléréalité aurait été hospitalisée d’urgence, après avoir consommé des produits stupéfiants.

Alors info ou intox? S’il est vrai que l’influenceuse n’a plus posté de photos sur les réseaux sociaux depuis six semaines, elle a toutefois donné de ses nouvelles en story Instagram, mardi 19 octobre 2021. On la voit dans une vidéo, visiblement hors de danger, s’apprêter à manger un fast-food. En 2018, celle qui avait été révélée au grand public dans «Lîle de la tentation», en 2010, puis dans «Les Anges» et dans «La Villa des cœurs brisés», avait confié dans TPMP qu’elle ne s’était jamais droguée durant son parcours dans la téléréalité. En revanche, le mannequin avait avoué une énorme consommation d’alcool. «Quand on sort du lundi au dimanche et qu’on boit à en tomber par terre, ce n’est pas forcément un mode de vie sain», avait déploré l’ex-copine de Julien Guirado.