Des millions de vues: «Vanilla girl»: un look qui suscite la controverse

Après la «clean girl» et la «coastal grandma» (grand-mère de la côte), voici venue la «vanilla girl» («fille vanille»)! Ce nouveau style immaculé, qui ne pardonne pas les taches, fait actuellement fureur sur TikTok. Comme son nom l'indique, le style vestimentaire de la vanilla girl est marqué par des tons vanille-crème et ivoire. Tout est beige et blanc.

Perles et Uggs

Sur TikTok, de nombreuses vidéos montrent ce qui fait l'esthétique de la vanilla girl. Une tenue type se compose par exemple de bottes Ugg, d'un pantalon et d'un top blancs et de bijoux en perles.

TikTok regorge de vidéos qui montrent les aspects les plus divers de ce style. Le hashtag #vanillagirl, par exemple, compte plus de 443 millions de vues.

Aimez-vous porter des vêtements blancs? Oui, pour moi les vêtements blancs sont synonymes de propreté et de fraîcheur. J’aime bien, mais ils ne restent jamais blancs bien longtemps. Non, c’est trop salissant. Je ne porte que du noir.

Une vidéo qui montre comment une vanilla girl se maquille a recueilli plus de onze millions de vues. Les gros traits d’eyeliner et les rouges à lèvres aux couleurs profondes n’entrent évidemment pas en ligne de compte dans ce look; le maquillage d’une vanilla girl se veut discret avec une légère touche de blush et de rouge à lèvres nude.

Quand on est une vanilla girl, on l’est jusqu’au bout des ongles en optant pour une French manucure ou du vernis blanc.

L’esthétique ne s’arrête pas sur le pas de la porte et se poursuit à l’intérieur de la maison, avec des coussins en soie et des pantoufles moelleuses. Les conseils pour adopter ce style de vie vont même jusqu’aux trousses de toilette et de secours. En cas d’urgence absolue, la vanilla girl a besoin, selon TikTok, d’une brosse à cheveux, de boucles d’oreilles, d’élastiques à cheveux, de chewing-gums, de chocolat, de pinces à cheveux, de serviettes hygiéniques, d’une bouteille d’eau et d’un spray corporel au parfum vanille.

Une esthétique sous le feu des critiques

En effectuant une recherche au sujet de ce look sur TikTok, on tombe généralement sur des photos et des vidéos de femmes blanches, minces et plutôt jolies. Une peau claire et des cheveux blonds sont particulièrement indiqués pour ce style. Dans une vidéo TikTok, OliviaLayne6 explique que «le nom et les images utilisées en rapport à cette esthétique insinuent qu’il suffit d’être jolie, mince et blanche de peau».

Selon elle, il n’y a rien de nouveau dans l’esthétique vanilla girl, qui n’est qu’une nouvelle mouture de la «clean girl» ou de la «that girl». «J’ai horreur de me moquer, mais à combien de fois allez-vous vous y reprendre pour tenter de nous faire comprendre que vous aimez tout simplement le beige?», demande-t-elle.

Le mannequin Hailey Bieber prend souvent la pose dans la peau d’une vanilla girl. Instagram/haileybieber

Comme pour la «that girl», tout n’est qu’une question de perfection chez la vanilla girl. Celles qui comptent suivre la tendance se doivent donc d’avoir un look irréprochable en toutes circonstances. De quoi mettre la pression, selon les critiques.

De la vanilla girl à la weird girl

L’esthétique «weird girl» («fille bizarre»), qui cartonne également à l’heure actuelle, semble en être le contre-courant. En effet, la weird girl se veut beaucoup plus éclectique dans son look, avec des mélanges de motifs, de couleurs et de textiles. Le mannequin Bella Hadid est souvent décrite comme la pionnière de ce style.

Écharpe colorée, longue jupe en jean, bottes noires: Bella Hadid porte une tenue très éclectique. Instagram/bellahadid

Le look «weird girl» s’inspire du style japonais Harajuku. C’est un style de rue issu du quartier animé de Harajuku à Tokyo qui se caractérise par un mélange de motifs et de textiles.

Adepte du maximalisme, la weird girl compte essentiellement des pièces des années 2000 dans sa garde-robe. Le fait qu’elles ne soient pas assorties est voulu. Et contrairement à la vanilla girl, le maquillage, la manucure et tout le reste peuvent parfaitement être extravagants chez la weird girl.