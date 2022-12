Genève: Vannes grandes ouvertes, le Rhône gronde en ville

Smartphone en main, des promeneurs se penchent sur la balustrade pour saisir sur leur écran les flots impétueux et l’écume blanche qui aspergent les murs du barrage du Seujet. D’habitude relativement paisible au centre-ville, le Rhône a pris une allure plus sauvage, depuis le début de semaine. Les Services industriels de Genève (SIG) ont en effet ouvert les vannes de l’ouvrage, pour réguler le Léman. «Il est très haut en ce moment, détaille Christian Bernet, porte-parole de la régie publique. En quelques jours, le niveau du lac est monté de 18 centimètres.» Pas de quoi provoquer des inondations; mais cela représente un volume très conséquent et «les accords intercantonaux avec Vaud et le Valais nous obligent à intervenir pour limiter la montée des eaux.»

Ouverture des vannes retardée

La hausse du niveau du Léman est due à l’effet conjugué d’importantes pluies ce mois-ci et du redoux en montagne, qui a fait fondre la neige, indiquent les SIG. Ces derniers prévoyaient le week-end dernier déjà de libérer les écluses du barrage. Mais cela aurait comporté des risques, explique Christian Bernet: «Le débit de l’Arve était très important et augmenter le volume du Rhône aurait pu, à la jonction des deux cours d’eau, provoquer des reflux, voire des inondations.» Depuis, l’Arve a retrouvé un niveau plus saisonnier. Le Rhône se déverse actuellement à raison de 500 m³ par seconde à travers les vannes du Seujet, soit cinq fois plus que la moyenne mensuelle entre janvier et août de cette année. Le courant sera toutefois réduit dès ce jeudi, déjà.