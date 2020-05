Restauration

Vapiano: la faillite allemande n’affecte pas les restos romands

Les difficultés financières de la maison mère n’ont pas causé la fermeture des enseignes de Genève, Lausanne et Fribourg, en mains du Vaudois Grégory Antolinos. Explications.

Aussi propriétaire des Five Guys à Genève et Lausanne

Gérant du Vapiano au centre de Lausanne, Eric Bocion est péremptoire: non seulement les trois enseignes dans les cantons de Genève, Vaud et Fribourg sont toujours propriété de l’homme d’affaires Grégory Antolinos, mais elles ne cessent pas leurs activités, nous a-t-il assuré. Elles ont d’ailleurs rouvert ce lundi 11 mai pour de la vente à l’emporter sur place, ainsi que la livraison. Une des sociétés de Grégory Antolinos, basée à Lausanne, a été mise en faillite récemment et il a perdu la concession en Suisse romande pour une célèbre marque de thé. Mais l’entrepreneur résidant sur La Côte reste actif dans le secteur, puisqu’il détient les franchises des deux enseignes Five Guys, à Genève et à Lausanne. Il a refusé notre demande d’interview.