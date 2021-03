Marco Richter (à g.) a marqué le deuxième but d’Augsburg.

Mönchengladbach a perdu des points précieux vendredi soir en s ’ inclinant à Augsburg 3-1 (0-0), en match avancé de la 25e journée de Bundesliga. L ’ équipe des Suisses, où n ’ étaient titulaires que Yann Sommer et Nico Elvedi alors que Denis Zakaria est resté sur le banc et que Breel Embolo n ’ est entré qu ’ à la 78e, a craqué une première fois en début de deuxième période à cause d ’ un Suisse.