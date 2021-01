Experts surpris par l’annonce de Boris Johnson : Variant britannique plus meurtrier? «Il est bien trop tôt pour le dire»

Le premier ministre britannique a déclaré vendredi aux médias que la version britannique du coronavirus était plus meurtrière que ce qu’on le pensait. Des propos qui ne sont pas partagés par les experts.

Les scientifiques britanniques ont été surpris par les déclarations de Boris Johnson sur un taux de mortalité peut-être plus élevé pour le variant britannique du virus. « Il n’est pas encore tout à fait clair que le virus mutant est plus meurtrier » , a déclaré samedi Yvonne Doyle, la directrice de l’agence de santé publique Public Health England, à la chaîne BBC Radio 4. « Il est trop tôt pour le dire. » Il y a des indices, mais « il n’y a qu’un petit nombre de cas et il est bien trop tôt pour dire ce qu’il en sera réellement » .

Experts surpris par la déclaration

Pour Mike Tildesley, du groupe scientifique du gouvernement britannique et le Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE), il est également trop tôt pour que cela soit clair. « J’aimerais attendre une semaine ou deux et analyser un peu avant de parvenir à des conclusions vraiment solides. »

Le nombre de décès a légèrement augmenté, passant de 10 à 13 pour 1000 patients. « Mais c’est basé sur une assez petite quantité de données » , a expliqué Tildesley. Il s’est dit très surpris par l’annonce faite par Boris Johnson lors de la conférence de presse. « Je crains que nous nous précipitons pour signaler des choses alors que l es données ne sont pas vraiment très significatives. »

Variant plus transmissible et plus meurtrier

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré vendredi, lors d’une conférence de presse à Londres, qu’il y avait « certaines indications » que l a variante anglaise du Covid-19 soit plus meurtrière que celle qui a prévalu jusqu’à présent. La mutation B.1.1.7 est apparue dans le comté de Kent (sud-est) à la fin de l’année dernière et s’est répandue rapidement à Londres et dans d’autres parties du pays.

30 à 70% plus contagieuse

Des changements génétiques appelés mutation se produisent constamment avec les virus. Certaines donnent des avantages à l’agent pathogène, par exemple en facilitant sa transmission. Le variant britannique du Covid-19 est 30 à 70% plus contagieux.