Coronavirus – OFSP: «Nous ne savons toujours pas ce que Omicron nous réserve»

Les informations concernant la dangerosité de ce nouveau variant ne sont pas encore suffisantes, on devrait y voir plus clair ces prochaines semaines selon l’OFSP

Les nombreuses mutations laissent penser que Omicron pourrait mieux résister au vaccin et aux défenses immunitaires des personnes infectées, mais ce n’est pas confirmé

Les personnes infectées par le nouveau variant et leur entourage devraient observer des règles de quarantaines et d’isolement plus strictes selon l'OFSP