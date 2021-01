Pandémie : Variante du coronavirus: Vaud serre la vis

Le canton décide que les contacts étroits avec toutes personnes testées positives seront également mis en quarantaine.

L’élargissement du périmètre des mise en quarantaine dans le canton de Vaud a été décidé suite à la menace qu’y représente la variante du coronavirus du Royaume-Uni, plus contagieuse.

À partir du jeudi 7 janvier, le périmètre des mises en quarantaine dans le canton de Vaud va être encore élargi, indique l’État de Vaud dans un communiqué . Cet élargissement a été décidé suite au constat que la variante du coronavirus du Royaume-Uni, plus contagieuse, circule en Suisse et dans le canton. De nouvelles mesures ont donc été jugées nécessaires.

Le périmètre des mises en quarantaine, imposé jusqu’ici aux personnes en provenance du Royaume-Uni et d’Afrique du Sud, va être élargi. Les contacts étroits (personnes vivant sous le même toit ou ayant été à moins de 1,5 mètre pendant plus de 15 minutes sans protection adéquate) avec toutes les personnes testées positives seront également mis en quarantaine pour une durée 10 jours. L’enquête d’entourage des équipes de Contact tracing sera intensifiée.



Les voyageurs revenant du Royaume-Uni ou d’Afrique du Sud devront se soumettre à un test PCR qui sera systématiquement analysé. De plus, le traçage va porter une attention accrue aux clusters particulièrement actifs, pouvant faire suspecter la transmission de cette nouvelle variante.



Les autorités sanitaires vaudoises se disent conscientes que ce traçage élargi augmentera le nombre de personnes qui seront impactées par les mises en quarantaine.