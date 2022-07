Étude : Variole du singe: 95% des cas récents transmis lors de contacts sexuels

Cette étude, publiée jeudi dans la revue scientifique New England Journal of Medicine, a analysé les données de plus de 520 cas dans seize pays différents (Canada, États-Unis, Europe…), répartis sur deux mois entre fin avril et fin juin. Au total, selon les médecins ayant soigné ces cas, 95% résultaient d’un contact sexuel.