Variole du Singe: Epidémie maîtrisée en Suisse, mais retour du virus possible

On n’en parle plus beaucoup, car il a presque disparu de Suisse. Pourtant, le virus mpox (qu’on appelait au départ «variole du singe») circule toujours à l’échelle de la planète. Lundi, l’OFSP a publié un bilan de l’épidémie en Suisse, dont le premier cas remonte à mai 2022. On y apprend qu’au total, 554 cas ont été confirmés dans notre pays, dont seulement quatre chez des femmes et aucun chez des mineurs. Autre information: sur ces 554 cas, entre janvier et juillet 2023, la Suisse n’en compte que trois.