Vaccin contre la variole du singe: Genève ouvre les inscriptions

genève : Variole du singe: les inscriptions pour le vaccin sont ouvertes

Le sérum n’ayant pas encore été homologué par Swissmedic, il n’est proposé qu’aux individus particulièrement à risque. L’inscription est ainsi réservée aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et changeant fréquemment de partenaires. Le président de Dialogai, Matthias Erhardt, indique ignorer quand les doses seront livrées, et en quelle quantité. Il précise que les premiers inscrits seront les premiers servis. Dans l’intervalle, il conseille aux personnes inquiètes et désireuses d’être protégées au plus vite d’aller se faire vacciner à l’étranger.