nouveau virus? Efficacité des vaccins… : Variole du singe: les questions qui persistent

Bien qu’on en sache plus sur la maladie, de nombreuses interrogations demeurent, alors que plus de 35’000 cas ont été recensés dans le monde.

Après plusieurs mois de flambée mondiale de la variole du singe, on en sait plus sur la maladie. Mais de nombreuses questions attendent encore des réponses qui s’avéreront cruciales pour déterminer à quel point l’épidémie peut être contenue.

Est-ce un nouveau virus?

La variole du singe, qui se manifeste par de la fièvre et des lésions cutanées , est connue depuis des décennies dans plusieurs pays africains. La nouveauté, c’est qu’elle s’est étendue cette année à de nombreux autres pays, surtout en Europe et en Amérique, pour dépasser désormais les 35’000 cas. Quelques premiers décès, dans le cadre de l’épidémie actuelle, ont été signalés.

«En examinant le génome, effectivement il y a quelques différences génétiques, a déclaré cette semaine l’OMS à l’AFP. Cependant, on ne sait rien de l’importance de ces changements génétiques, et des recherches sont en cours pour établir les effets (éventuels) de ces mutations sur la transmission et la gravité de la maladie.»

Est-ce une maladie sexuellement transmissible?

Une transmission aux animaux?

Pour l’heure, il ne s’agit cependant que d’un seul cas et, selon l’OMS, le danger serait plutôt que le virus se répande à des animaux sauvages et non domestiques. «C’est à travers le processus d’un animal infectant le suivant et le suivant et le suivant que l’on voit une rapide évolution du virus», a souligné cette semaine Michael Ryan, un expert de l’OMS.