UE – Varsovie accuse Berlin de vouloir bâtir un «IVe Reich allemand»

Union européenne : Varsovie accuse Berlin de vouloir bâtir un «IVe Reich allemand»

Le vice-Premier ministre chargé de la Sécurité nationale polonaise, Jaroslaw Kaczynski, a accusé l'Allemagne de vouloir transformer l'Union européenne en un «IVe Reich» fédéraliste.

Souverainisme ou fédéralisme

Lors de la récente visite du nouveau chancelier allemand Olaf Scholz en Pologne, son homologue polonais a qualifié d’«utopique et donc dangereux», le soutien du gouvernement de coalition allemand à un plus grand fédéralisme de l'Union européenne. M. Morawiecki a rappelé à l’occasion le concept d’une «Europe des nations souveraines », défendu par le pouvoir polonais.

Attaques contre la justice de l'UE

Et d’attaquer la Cour de justice de l’UE (CJUE) qui, selon lui, est «l’instrument de base utilisé» pour imposer les idées fédéralistes. La CJUE «peut interpréter le droit européen et en tirer des conclusions carrément usurpatrices. Et elle le fait», a estimé M. Kaczynski. Bruxelles est engagée dans un long et profond bras de fer avec Varsovie, notamment à propos des réformes judiciaires lancées par le PiS au pouvoir depuis 2015.