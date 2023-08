Migrants: Varsovie accuse Minsk et Moscou d’orchestrer une nouvelle vague

Varsovie a accusé, lundi, Minsk et Moscou d’orchestrer une nouvelle grande vague de migration en vue de déstabiliser la frontière polonaise, limite orientale de l’Union européenne. «Il s’agit d’une opération organisée par les services spéciaux russes et biélorusses, de plus en plus intense», a déclaré le vice-ministre polonais de l’Intérieur, Maciej Wasik.