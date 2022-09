Droits de l’homme : Varsovie condamnée pour avoir accusé une star de blasphème

La requérante, la chanteuse Doda, «a formulé les déclarations en cause en réponse à des questions sur sa vie privée, sur un ton léger et dans un langage coloré destiné à ses jeunes fans», des propos qui ne relèvent ni du «discours de haine», ni de «l’intolérance religieuse», indique la Cour, qui juge cette condamnation «pour blasphème contraire à la Convention» européenne des droits de l’homme.

Poursuivie pour «atteinte au sentiment religieux»

Interrogée en 2009 sur sa religion par un site web, Dorota Rabczewska, connue en Pologne sous le nom d’artiste de Doda, avait déclaré croire en une «puissance supérieure», mais se disait plus convaincue par les découvertes scientifiques, et non par les «histoires bibliques incroyables» écrites par «une personne défoncée au vin et à l’herbe».