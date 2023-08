Varsovie exige que la Biélorussie renvoie le groupe Wagner

«Nous avons demandé au régime (du président biélorusse Alexandre) Loukachenko d’expulser immédiatement le groupe Wagner en dehors de Biélorussie», a déclaré le ministre polonais de l’Intérieur Mariusz Kaminski à l’issue d’une rencontre avec ses homologues lituanien, letton et estonien. Selon Varsovie, des milliers de mercenaires de Wagner sont stationnés en Biélorussie et l’homme fort de ce pays a souhaité récemment que ce nombre aille jusqu’à 10’000. «Quelques milliers de (personnes), en partie des criminels relâchés de prisons russes contre la promesse de participer à la guerre en Ukraine, profondément démoralisés et accusés de crimes de guerre, c’est un groupe important, capable de tout», a souligné M. Kaminski.