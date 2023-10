Varsovie: Le désamour avec Kiev pèse sur les élections polonaises

Le bloc nationaliste et celui des libéraux sont au coude-à-coude avant le scrutin de dimanche. Getty

Si l’accueil chaleureux aux réfugiés ukrainiens après l’agression russe de février 2022 reste gravé dans les cœurs, l’heure est désormais à la froideur dans les relations Kiev - Varsovie. À l’approche de législatives serrées, ce dimanche, les relations se dégradent. L’enjeu: la partie anti-ukrainienne de l’électorat , convoitée par le Parti droit et justice (PiS, nationaliste et conservateur) au pouvoir, mais aussi par le parti d’extrême droite Confédération, dont on prédit la percée.

De peur de perdre les voix des agriculteurs, le gouvernement a par exemple prolongé l’embargo sur les importations de céréales ukrainiennes, dont les excédents ont déstabilisé le marché et fait baisser les prix. «Une partie de l’électorat du PiS considérait ce parti comme trop favorable à l’Ukraine, alors le pouvoir veut changer cela, d’où le conflit autour des céréales et des armes», estime Marcin Zaborowski, du groupe de réflexion Globsec. Les sondages montrent un affaiblissement du soutien aux 974’000 réfugiés restant sur le territoire, et 40% de réticents à l’extension des mesures d’accès à l’emploi, à la santé et à l’éducation.

Varsovie, qui comptait parmi les plus grand contributeurs d’armement à l’Ukraine, a laissé entendre qu’elle devait se concentrer sur la modernisation de sa propre armée et qu’elle n’enverrait plus de matériel à Kiev. Le président Andrzej Duda a même comparé l’Ukraine à un «homme qui se noie» et qui entraîne ses sauveteurs au fond de l’eau. Son homologue, Volodymyr Zelensky, a, quant à lui, pointé les pays qui «feignent la solidarité en soutenant indirectement la Russie».

De quoi inquiéter les États-Unis, pour qui il est crucial de maintenir l’unité des alliés afin de préserver la sécurité de la région.

Des législatives très incertaines Selon nombre d’observateurs, le scrutin de dimanche sera crucial pour l’avenir de la démocratie dans ce pays membre de l’UE et de l’OTAN. Au terme d’une campagne marquée par la désinformation et des diatribes virulentes, les sondages donnent une légère avance au PiS sur l’opposition libérale. Pour conserver le pouvoir, les nationalistes pourraient s’allier à Confédération (extrême droite), parti opposé à l’aide à l’Ukraine et critiquant «les privilèges» des réfugiés ukrainiens en Pologne.