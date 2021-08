Pologne : Varsovie recule sur sa réforme controversée de la justice

La Chambre disciplinaire prévue pour superviser les juges, ainsi exposés aux influences directes et indirectes du pouvoir, sera finalement supprimée.

«Nous supprimerons la Chambre disciplinaire (de la Cour Suprême) dans la forme sous laquelle elle fonctionne actuellement et l’objet du litige (avec l’UE) disparaîtra ainsi», a déclaré le président du Droit et Justice (PiS) dans un entretien à l’agence PAP.

«Pas conforme»

La CJUE a dans un second temps jugé, le 15 juillet, que cette chambre n’offrait «pas toutes les garanties d’impartialité et d’indépendance» et n’était «pas à l’abri d’influences directes ou indirectes des pouvoirs législatif et exécutif».