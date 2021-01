Suisse : Vaste campagne d’e-mails malveillants

La police cantonale zurichoise met en garde la population suisse contre des courriels prétendument envoyés par la police ou les banques. Ils contiennent un dangereux cheval de Troie.

Que faire devant un tel message? Si vous le recevez, n’ouvrez surtout pas le fichier joint et placez le mail dans votre courrier indésirable ou à la poubelle. Si vous vous êtes fait avoir, il faut débrancher immédiatement votre ordinateur du réseau et éteindre carrément l’appareil. Ne reste plus ensuite qu’à réinstaller entièrement l’ordi… Enfin, la police recommande d’alerter votre administrateur de réseau.