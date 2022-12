Opération «Thunder 2022» : Vaste coup de filet contre le commerce illégal d’espèces sauvages

Coordonnée par Interpol, l’opération «Thunder 2022», menée dans 125 pays, a permis 2200 saisies, de félins, singes ou cornes de rhinocéros. Plus de 900 suspects ont été identifiés.

Le bilan mentionne la saisie de près de 780 kg et 516 pièces d’ivoire d’éléphant. AFP

Une vaste opération internationale contre le commerce illégal d’espèces sauvages et de bois a conduit à des centaines d’arrestations, au démantèlement de réseaux criminels et à d’importantes saisies d’animaux, de plantes et de bois, a annoncé, mardi, Interpol. Baptisée «Thunder 2022», l’opération coordonnée, du 3 au 30 octobre, par Interpol et l’Organisation mondiale des douanes a mobilisé des services de police, de douane et de renseignement de 125 nations, soit le plus grand nombre de pays ayant participé à ces opérations menées depuis 2017.

Via des inspections de routine et des contrôles ciblés, des centaines de colis, valises, véhicules ou bateaux ont été examinés, souvent à l’aide de chiens renifleurs et de scanners à rayons X, dans le cadre de cette opération visant à faire respecter la Convention sur le commerce international des espèces de flore et de faune sauvages menacées d’extinction (CITES).

Pangolins, oiseaux, bois

Selon un bilan préliminaire, «Thunder 2022» a déjà permis d’effectuer près de 2200 saisies et d’identifier 934 suspects et 141 entreprises soupçonnées de se livrer à des ventes illégales. Parmi les saisies réalisées, Interpol a recensé 119 félins, 34 primates, 136 parties de corps de primates, 25 cornes de rhinocéros, neuf pangolins, 389 kg d’écailles et dérivés de pangolins, 750 oiseaux et plus de 450 parties d’oiseaux.

Il mentionne également les saisies (rapportées en unités ou en kg, selon les pratiques des polices nationales) de près de 780 kg et 516 pièces d’ivoire d’éléphant, de 1795 reptiles et près d’une demi-tonne de parties et produits dérivés de reptiles, de 4337 et 2813 kg de produits marins (coraux, anguilles, concombres de mer, etc.) et de 1190 tortues.

Interpol fait enfin état de la saisie de bois de rose, de cactus, d’orchidées et de plusieurs tonnes d’autres plantes.

Reptiles emballés dans des cartons

Des opérations ont notamment eu lieu en Namibie, en Angola – où un citoyen asiatique a été arrêté avec des cornes de rhinocéros – ou au Malawi. En Asie, la Thaïlande a signalé plusieurs saisies de tortues en provenance d’Afrique de l’Est et de centaines de reptiles vivants en provenance d’Europe, tandis qu’en Indonésie, ont été réalisées deux importantes saisies de bois à destination du Moyen-Orient et de l’Asie.

En Inde, 1200 reptiles (iguanes, pythons, varans et tortues), déclarés comme «poissons d’ornement», ont été retrouvés emballés dans des boîtes en carton.

Sur tous les continents

Alors que l’Europe est une destination de plus en plus importante pour les espèces sauvages protégées, les services français ont intercepté des reptiles d’Afrique centrale, cachés dans des bagages et les services britanniques ont saisi plusieurs pièces d’ivoire. Des perroquets, des œufs d’iguane, du corail, des produits en cuir de crocodile, du caviar et de la viande de requin ont été saisis dans plusieurs aéroports internationaux des États-Unis.

«Les gains attirent la criminalité organisée» «Les opérations «Thunder» sont importantes pour la sécurité mondiale, car le trafic de bois et d’espèces sauvages ne représente pas seulement un problème de préservation» de l’environnement, a commenté le secrétaire général d’Interpol, Jürgen Stock. «Des agents perdent la vie chaque année, des moyens de subsistance sont détruits, des gouvernements sont affaiblis et des économies entières sont détruites», car «les énormes gains financiers à réaliser attirent la grande criminalité organisée et les terroristes».