Amérique du Sud : Vaste coup de filet dans le trafic d’armes

Quatre mille suspects ont été interpellés dans le cadre d’une opération de lutte contre le trafic d’armes, en Amérique du Sud. D’importantes saisies ont également été effectuées.

Coordonnée par Interpol et l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (Onudc) entre le 8 et le 23 mars, cette opération a également conduit à la saisie d’environ 200’000 armes à feu ou composants, munitions et explosifs, a indiqué dans un communiqué l’organisation de coopération policière internationale.