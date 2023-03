Trafic de drogue: Vaste coup de filet européen

Vingt-deux personnes soupçonnées d’appartenir à un vaste réseau européen de trafic de stupéfiants et de blanchiment d’argent ont été interpellées en France, aux Pays-Bas et en Espagne ces derniers jours, a annoncé vendredi le parquet de Marseille (sud). «Les perquisitions réalisées ont notamment permis la découverte de plus de deux millions d’euros en numéraire, de dizaines de kilogrammes de cocaïne et d’armes à feu. Des véhicules et montres de luxe ont par ailleurs été saisis», a expliqué le parquet. Plusieurs mandats d’arrêt européens ont également été émis à l’encontre de personnes mises en cause en Espagne et aux Pays-Bas.