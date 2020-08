France : Vaste étude après l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen

Une grande enquête sur la santé va être menée sur plus de 5000 personnes touchées par le sinistre qui avait frappé l’usine en septembre 2019.

«4000 adultes et 1200 enfants» de 122 communes de ce département seront invités à répondre à un questionnaire en ligne ou par téléphone, afin de recueillir «des informations sur leur perception de cette catastrophe industrielle et de leur exposition aux nuisances et pollutions qu’elle a générées, sur les symptômes et problèmes de santé ayant pu être ressentis pendant l’accident et dans ses suites, ainsi que sur leur état de santé actuel».