Genève

Vaste étude lancée sur les professions exposées au Covid

Les milieux hospitaliers et de l’économie collaboreront pour détecter la présence d’anticorps au virus, parmi leur personnel. Le but? Déterminer la durée de vie de l’immunité face à la maladie.

L'étude est menée par les HUG, en partenariat avec Hirslanden Clinique la Colline et Clinique des Grangettes, l'Hôpital de La Tour, l'EPFL, ainsi que la Chambre genevoise de commerce, d'industrie et des services. Elle vise notamment à fournir des informations sur la durée potentielle de l'immunité contre le Covid-19, précisent mardi les HUG.

Dans un premier temps, l'étude va tester la présence d'anticorps lgG anti-SRAS-CoV-2 parmi les plus de 3000 personnes travaillant à l'Hôpital de la Tour et au sein de Hirslanden Clinique la Colline et Clinique des Grangettes. Elle portera ensuite son attention sur les employés d'entreprises genevoises en activité durant le semi-confinement.