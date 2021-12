Inde : Vaste intoxication alimentaire dans une usine Apple

La firme à la pomme a annoncé mercredi avoir placé en période d’essai une usine indienne de son principal fournisseur après une vague d’intoxications alimentaires et des manifestations pour dénoncer les conditions de vie des ouvriers.

Le géant américain Apple a déclaré mercredi avoir placé une usine indienne de son principal fournisseur, le géant taïwanais de l’électronique Foxconn, en période d’essai et travailler en collaboration avec lui pour mettre en œuvre rapidement «un ensemble de mesures rectificatives».

Quelque 250 femmes travaillant pour cette usine, qui emploie plus de 17’000 personnes, fabrique des iPhone pour le marché indien et l’export, ainsi que des accessoires, dans l’État de Tamil Nadu, au sud du pays, ont été victimes en décembre d’une intoxication alimentaire et 159 d’entre elles ont été hospitalisées. Cela a donné lieu à des manifestations contre les conditions de vie dans les hébergements situés sur le site de l’usine de Sriperumbudur, près de Chennai, fermée depuis le 18 décembre.