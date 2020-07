Criminalité

Opération contre la mafia 'Ndrangheta en Suisse et en Italie

Une opération conjointe des polices helvétique et italienne a permis d’arrêter, mardi, 75 personnes soupçonnées d'appartenir à des clans de la ‘Ndrangheta et la saisie de 169 millions d'euros de biens.

Une opération anti-mafia s'est déroulée mardi en Suisse et en Italie, menée par la Guardia di Finanza et les autorités helvétiques. 75 personnes soupçonnées d'appartenir à des clans de la ‘Ndrangheta ont été arrêtées et 169 millions d'euros (plus de 175 millions de francs) de biens saisis.